LINN COUNTY BOARD OF SUPERVISORS
CEDAR RAPIDS, LINN COUNTY, IOWA
WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 2023 10:02 A.M.
(These are the minutes in their entirety. Archived minutes can be found at www.linncounty.org).
The Board met in session at the Linn County Jean Oxley Public Service Center. Present: Chairperson Zumbach, Vice Chairperson Rogers (via phone) and Supervisor Kirsten Running-Marquardt. Board members voting “AYE” unless otherwise noted.
Chairperson Zumbach called the meeting to order and led the Pledge of Allegiance.
Motion by Zumbach, seconded by Running-Marquardt to add Emergency Agenda Item to discuss pending weather event.
Lisa Powell, HR Dir., explained that if the county closes operations employees go home and take paid or unpaid time unless a department’s work rules say differently.
Supervisor Rogers clarified that the Public Service Center is a polling place and needs to remain open today and asked how a closure would impact their office.
Matt Warfield, Deputy Auditor, added that due to the March 7th election, they are in the early voting period and it’s a requirement to be open during regular business hours to support early voting.
Powell added that Warfield can require employees to continue to work even if the building closes.
Brent Oleson, Treasurer, asked for clarification regarding the staff in his office and what time off they can use based off their office work rules and Powell stated that his office is different because of their work rules.
Chairperson Zumbach stated that Linn County Offices will be closing at noon today with the exception of Election’s and the 24 hour operations. They will continue to monitor the weather going forward.
Motion by Zumbach, seconded by Running-Marquardt to approve Consent Agenda as follows:
Resolution 2023-2-20
A Resolution approving a five lot final plat to be named Benson’s First Subdivision, case JF23-0003.
The following description is a summary of Resolution No.2023-2-20 as passed and approved by Linn County Board of Supervisors, effective February 22, 2023.
Benson’s First Addition (Case # JF23-0003) to Linn County, Iowa, containing five (5) lots, numbered lot 1, lettered outlot A, outlot B, lot A, and lot B, a subdivision of real estate located in the SENE of Section 28, Township 83 North, Range 8 West of the 5th P.M., Linn County, Iowa, described as follows: The Southeast Quarter of the Northeast Quarter of Section 28, Township 83 North, Range 8 West lying West of Highway 100 right-of-way and lying between said Highway 100 right-of-way and 80th Street NW right-of-way. Said tract contains 1,378,043 square feet or 31.64 acres more or less, subject to easements and restrictions of record.
The full text of the Resolution may be inspected in the Linn County Auditor’s Office located at 935 Second Street SW, Cedar Rapids, Iowa, during regular business hours, 8:00 a.m. to 4:30 p.m. Monday through Friday or on the Linn County website at www.linncountyiowa.gov.
Approve and authorize costs to be billed for the December 13, 2022 Special Election – City of Palo.
Approve the Board of Supervisors Policy OP-013 Revision #8, Fugitive Dust Control.
Approve and authorize Chair to sign Iowa Certified Local Government 2022 Annual Report for the Linn County Historic Preservation Commission.
Approve and authorize Chair to sign an amendment to American Rescue Plan Act (ARPA) Subaward Agreement between Linn County and Together We Achieve for 12K in 2022 Food Box Giveaway.
Approve and authorize Chair to sign an American Rescue Plan Act (ARPA) Subaward Agreement between Linn County and Trees Forever, Inc. for the Linn County Tree Restoration Project in the amount of $100,000.00.
Award bid and approve purchase order PO440 for a pressure washer to Quality Cleaning Equipment in the amount of $9,325.60 for the Secondary Road Department.
Motion by Running-Marquardt, seconded by Zumbach to approve claims for AP checks #71010130-#71010169 in the amount of $120,334.47 and AP ACH in the amount of $1,422,688.25 for a total of $1,543,022.72 and to approve AP voided check #71008868.
Motion by Running-Marquardt, seconded by Rogers to approve claim to Linn County Freedom Rock Foundation in the amount of $19,000.00.
VOTE: Running-Marquardt & Rogers – Aye Zumbach — Abstain
Motion by Running-Marquardt, seconded by Rogers to approve claim to HP in the amount of $742.00 with no receipt.
Adjournment at 10:16 a.m.
Respectfully submitted,
JOEL D. MILLER, Linn County Auditor
By: Amanda Hoy, Executive Assistant
Approved by:
LOUIS J. ZUMBACH, Chairperson
Board of Supervisors
Linn County
LIST OF BILLS PAID FOR NEWSPAPER
FOR 02-16-2023 THROUGH 02-22-2023
VENDOR DESCRIPTION Amount
ABBE CTR FOR CMH HEALTH ASSISTANCE $100.91
AFFINITY PROPERTY MANAGEMENT GENERAL ASSISTANCE $400.00
AFFORDABLE HOUSING NETWORK GENERAL ASSISTANCE $900.00
AIRGAS INC SUPPLIES $56.77
ALISSA GUNSOLLY FITNESS REIMBURSEMENT $240.00
ALL HEART STAFFING INC OPTIONS NURSING SRVS $935.55
ALLIANT UTILITIES ELECTRICITY / NATURAL GAS $54,562.43
ALLIANT UTILITIES — ASSISTANCE GENERAL ASSISTANCE $1,686.69
ALVIN EHLER EDUCATION/TRAINING $147.50
AMPERAGE LLC FALL FLU SHOTS AND COVID-19 BOOSTERS CAMPAIGN $30,661.03
ANAHEIM CORPORATION LCMHAC WEEKLY SECURITY SERVICE $3,715.95
ANDERSON ERICKSON DAIRY CO FOOD/PROVISIONS $139.36
ANDERSON-BOGERT ENGINEERS & SURVEYORS PROFESSIONAL SERVICES $17,364.00
ARCHITECTURAL REPAIR INC SO REPAIR 2ND FLOOR PANIC BAR $168.00
ARMBRUSTER CONSULTING LLC STRATEGIC PLAN CONSULTATION AND PLANNING $4,829.15
ARVO LLC GENERAL ASSISTANCE $450.00
ATHINA HELLE TRAVEL REIMB $287.65
AW INVESTMENTS LLC RENT ASSISTANCE $657.00
AZURE APARTMENTS GENERAL ASSISTANCE $450.00
BALANCED FITNESS & HEALTH LLC WORK COMP INVOICE $170.00
BALI HAI ESTATES GENERAL ASSISTANCE $350.00
BECKY MARX FITNESS REIMBURSEMENT $240.00
BECKY SHOOP EYE EXAM REIMBURSEMENT $100.00
BOOMERANG CORP WORK COMPLETED THRU 1/31/23 PRP DAM MODIFICATION $605,460.17
BROOKE ARP PLC HEALTH ASSISTANCE $370.00
BURKE, DENNY L GENERAL ASSISTANCE $900.00
CAPITAL SANITARY SUPPLY — CEDAR RAPIDS CLEANING SUPPLIES $1,202.68
CEDAR RAPIDS CITY OF (INSURANCE) PAYROLL DEDUCTION $20,465.17
CEDAR RAPIDS MUNICIPAL UTILITIES UTILITIES $11,436.32
CEDAR RAPIDS MUNICIPAL UTILITIES — ASSISTANCE GENERAL ASSISTANCE $351.89
CEDAR TERRACE HOLDINGS LLC RENT ASSISTANCE $1,060.00
CEDAR VALLEY PATHOLOGISTS PC MED EXAM FEES $2,800.00
CENTRAL CITY CITY OF SUPPORT SENIOR DINING PROGRAM $2,206.08
CENTURY LINK COMMUNICATIONS LLC PHONE LINE $162.99
CLARK, DAVERBELUS WITNESS FEES $9.50
CLERK OF COURT JANUARY 2023 RESTITUTION $317.50
CLINT STRATTON SAFETY BOOT REIMB $200.00
COGGON CITY OF FY23 LIBRARY ALLOCATION $12,750.00
COGGON MUNICIPAL LIGHT PLANT 1/3/23-2/1/23 ELECTRICITY $90.52
COTT SYSTEMS INC MICROFILM CREATION $546.30
CR SIGNS & LIGHTING INC INSTALL DIRECTIONAL SIGN — MCP $13,921.00
CUREMD.COM INC BILLING SERVICES CHARGES $1,447.09
CURTIS LOGAN MEALS PER DIEM $59.00
DAVISON, ROBERT W ATTORNEY FEES $330.00
DE NOVO ALTERNATIVE MARKETING VIOLENCE PREVENTION BRAND PLANNING-PREVAYL $8,125.00
DESIGN DYNAMICS INC PROFESSIONAL SERVICES 1/1-1/31 MCP LODGE $4,100.00
DFJ GRINNELL LLC GENERAL ASSISTANCE $450.00
EAST CENTRAL DISTRICT OF ISAA BOR WORKSHOP / EDUCATION $200.00
EASTERN IOWA HEALTH CENTER 1/31 CFY $1,050.00
EDE LLC GENERAL ASSISTANCE $450.00
EIDE BAILLY LLP COMPLETION OF AUDIT FOR 6/30/22 $12,500.00
EQUITABLE THE PAYROLL DEDUCTION $8,865.96
EQUITABLE THE (LINN CO ASSR) PAYROLL DEDUCTION $200.00
ERIN FOSTER TRAVEL REIMB $45.85
ESCO ELECTRIC CO BUILDING MAINTENANCE $359.50
FAIRFAX CITY OF FY23 LIBRARY ALLOCATION $26,558.62
FBL INSURANCE PAYROLL DEDUCTION $12.50
FOUR OAKS FAMILY AND CHILDREN’S SERVICES JANUARY 2023 SHELTER LINN COUNTY $2,752.35
GAFRI PAYROLL DEDUCTION $400.00
GAZETTE COMMUNICATIONS INC MEETINGS / CLAIMS / PUBLIC NOTICES $6,817.36
GORDON FLESCH COMPANY INC COPIER CONTRACT / COPY FEES $5,069.29
GOVERNOR GROUP LLC GENERAL ASSISTANCE $2,190.00
GRAINGER W W INC SUPPLIES $478.86
HANDS UP COMMUNICATIONS LC COMMUNITY SERVICES INTERPRETING SERVICES $140.94
LC FAMILY TRANSFORMATION INTERPRETING SRVC $417.50
HAPPEL, MARLA TRANSCRIPTS $145.00
HAWTHORNE APARTMENTS 22 LLC GENERAL ASSISTANCE $25.00
HEGLAND, HAYLEY 1/23 PREVAYL PROJECT $8,100.00
HENRY SCHEIN INC MEDICAL SUPPLIES $202.61
HORIZONS A FAMILY SERVICE ALLIANCE ARPA2022-012 NTS — JANUARY 2023 EXPENSES $2,765.07
MEALS ON WHEELS — JANUARY 2023 EXPENSES $8,577.62
HP INC 6-HP USB-C DOCKING STATIONS $1,560.00
HUMBLE LANGUAGE INSTITUTE THE LC REACHING FAMILIES INTERPRETING SERVICES $2,778.75
HY VEE PRESCRIPTIONS $47.54
HYDRAFAB LLC EQUIPMENT MAINTENANCE $982.95
IA PUB EMP RET SYS (CITY ASSESSOR EE) PAYROLL DEDUCTION $5,851.06
IA PUB EMP RET SYS (CITY ASSESSOR ER) PAYROLL DEDUCTION $8,781.22
IA PUB EMP RET SYS (CO ASSESSOR EE) PAYROLL DEDUCTION $4,037.46
IA PUB EMP RET SYS (CO ASSESSOR ER) PAYROLL DEDUCTION $6,059.44
IA PUB EMP RET SYS (LINN COUNTY EE) PAYROLL DEDUCTION $189,139.24
PAYROLL DEDUCTION BILL CREDIT -$261.37
IA PUB EMP RET SYS (LINN COUNTY ER) PAYROLL DEDUCTION $283,467.33
IA PUB EMP RET SYS (PROTECTION OCCUPATION EE) PAYROLL DEDUCTION $5,414.97
IA PUB EMP RET SYS (PROTECTION OCCUPATION ER) PAYROLL DEDUCTION $8,118.10
IA PUB EMP RET SYS (SECO EE) PAYROLL DEDUCTION $85,250.32
IA PUB EMP RET SYS (SECO ER) PAYROLL DEDUCTION $85,250.32
IMON COMMUNICATIONS INTERNET / PHONE CHARGES $182.19
IOWA STATE AUDITOR FY22 AUDIT FILING FEE $850.00
IRISH CAPITAL INVESTMENTS LLC GENERAL ASSISTANCE $450.00
IRON MOUNTAIN INC RECORD RETRIEVAL $72.31
JAMES ROBINSON FITNESS REIMBURSEMENT $240.00
JEO CONSULTING GROUP INC PROFESSIONAL SERVICES THRU $600.00
JET PROPERTIES LLC GENERAL ASSISTANCE $450.00
JKH PROPERTIES GENERAL ASSISTANCE $450.00
JM CARROLL PROPERTIES LLC GENERAL ASSISTANCE $450.00
JPMORGAN CHASE BANK NA 1-31-23 PCARD STATEMENT SEE DETAIL $227,923.26
JULIENNE KABIKA TRAVEL REIMB $156.28
KENDRA A YAUSLIN TRAVEL REIMB $267.57
KENWOOD RECORDS MANAGEMENT SHRED SERVICES $3,614.28
KNIGHTS OF COLUMBUS CORAL ISLE 99 2022 NOV. GENERAL ELECTION — PP RENT $500.00
LAW OFFICES OF JEFFREY L CLARK LLC ATTORNEY FEES $102.30
LINCOLN NATL LIFE INSURANCE PAYROLL DEDUCTION $3,812.00
LINDALE MANOR MHP LLC GENERAL ASSISTANCE $1,280.15
LINDER DONALD J DO PC MED EXAM FEES $3,060.00
LINN COOP OIL INC #394550 (LIFTS) FUEL / GASAHOL / DIESEL $18,901.70
LINN COOP OIL INC #395000 (CONSERVATION) FUEL / GASAHOL / DIESEL $2,987.36
LINN COOP OIL INC #395050 (ROADS MISC) FUEL / GASAHOL / DIESEL $31,753.76
LINN COUNTY FREEDOM ROCK FOUNDATION ECONOMIC & COMMUNITY DEVELOPEMENT FUND GRANT FY2023 $19,000.00
LINN COUNTY PAYROLL PAYROLL $1,970,389.43
LINN NEWSLETTER MEETING / CLAIMS/ PUBLIC NOTICES $5,889.80
MADISON NATL LIFE — LTD/STD PAYROLL DEDUCTION $19,136.46
MADISON NATL LIFE (CITY ASSR LTD) PAYROLL DEDUCTION $356.98
MADISON NATL LIFE INS CO INC PAYROLL DEDUCTION $10,830.12
MAQUOKETA VALLEY RURAL ELECTRIC COOPERATIVE INTERSECTION LIGHTS $85.93
MARION JANITORIAL SUPPLY CO SUPPLIES — STOCK $3,734.03
MARTELLE COOP TELEPHONE ASSN TWO TRUNKS MARTELLE $63.24
MARTIN GARDNER ARCHITECTURE LINN COUNTY DERECHO ASSESSMENT $855.72
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC ROCK $2,109.17
MIDAMERICAN ENERGY 16 BLDGS $49,617.82
MIDAMERICAN ENERGY — ASSISTANCE UTILITIES ASSISTANCE $313.43
MIMG CLXXII RETREAT ON 6TH LLC RENT ASSISTANCE $450.00
MISSION OF HOPE SHELTER HOUSE MEALS EFSP PHASE 39 $16,000.00
MT VERNON LISBON SUN MEETING / CLAIMS/ PUBLIC NOTICES $5,889.80
NATIONWIDE RETIREMENT SOLUTIONS PAYROLL DEDUCTION $2,626.36
NORTHLAND PRODUCTS CO SERVICES $226.20
NORTHWAY WELL & PUMP COMPANY WELL PUMP $108.75
NOVAK, KATHERINE L APPEAL TRANSCRIPTS $8.00
ORDOUBADIAN, ARYA CLINIC REFUND $180.00
ORKIN LLC PEST CONTROL $125.00
OVERHEAD DOOR COMPANY OF CR & IA CITY BUILDING MAINTENANCE $194.30
PERFORMANCE FOODSERVICE LLC FOOD/PROVISIONS $2,859.02
PETERSON CONTRACTORS INC LOST-BRIDGE $168,127.97
PHYSICIANS CLINIC OF IOWA PC WORK COMP INVOICE $298.80
PIPE PRO INC REPAIRS $2,373.93
PITNEY BOWES INC — ACH RESERVE ACCT $50,000.00
PORTLAND LANDPORT CONTROLLED PARCEL LOCKBOX $708.32
PRIME BENEFIT SYSTEMS INC-CITY ASSESSOR PAYROLL DEDUCTION $550.81
PRIME BENEFIT SYSTEMS INC-COUNTY PAYROLL DEDUCTION $18,677.91
RAPIDS REPRODUCTIONS PRINTER LEASE $283.57
RATHJE CONSTRUCTION RETAINGE CVT REHAB — ALONG ELY RD $5,728.45
REEVE, ROBERT E GENERAL ASSISTANCE $450.00
ROCHESTER ARMORED CAR CO INC ARMORED CAR SERVICE $237.16
ROTO-ROOTER CLEANED MAIN SEWER LINE $175.00
SAFE PLACE FOUNDATION, THE GENERAL ASSISTANCE $400.00
SANSI WITWER FY23 GRANT WINNER $3,000.00
SCOTT COUNTY SERVICE FEES FOR JD $35.90
SEIDL & SEIDL LAW OFFICE ATTORNEY FEES $230.00
SKELTON, DEBORAH M ATTORNEY FEES $825.00
SOUTHEAST LINN COMMUNITY CENTER SUPPORT GENERAL WELFARE SERVICES $431.17
SPENCER A ROWELL FITNESS REIMBURSEMENT $280.00
ST LUKES METHODIST HOSPITAL WORK COMP INVOICE $238.57
ST LUKES WORK WELL SOLUTIONS CPR/AED TRAINING $2,240.00
WORK COMP INVOICE $243.00
STRAND, JEANNE A TRANSCRIPTS $188.70
TANAGER PLACE HEALTH ASSISTANCE $4,395.78
TRACY INGALLS TRAVEL REIMB $178.69
UNIVERSITY OF IOWA WORK COMP INVOICE $306.00
US BANK EQUIPMENT FINANCE LSE PAYMENT $615.62
VALIC/AIG RETIREMENT PAYROLL DEDUCTION $348.50
VISION SERVICE PLAN PAYROLL DEDUCTION $9,035.30
PAYROLL DEDUCTION BILL CREDIT -$347.21
VISION SERVICE PLAN BILLING PAYROLL DEDUCTION $222.93
VOYA INSURANCE & ANNUITY COMPANY PAYROLL DEDUCTION $275.00
WASHINGTON CO-IOWA 1/23 FRESH CONVERSATIONS $46.50
WEBER STONE CO INC ROCK $328.20
WEDNESDAY HARTMAN TRAVEL REIMB $115.74
WEHR.PLLC, MELISSA HEALTH ASSISTANCE $150.00
WENDLING QUARRIES INC SAND $2,573.67
WESTDALE CT APARTMENTS LLC GENERAL ASSISTANCE $450.00
WEXFORD CAPITAL INVESTMENTS GENERAL ASSISTANCE $450.00
WHKS & CO PROFESSIONAL SERVICES $9,548.46
WINDSTREAM HOLDINGS INC PHONE BILL $14,196.06
PHONE SERVICE — BOAT CONCESSION $48.25
Grand Total $4,289,989.03
Published in the MVL Sun, March 9, 2023.