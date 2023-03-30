LINN COUNTY BOARD OF SUPERVISORS
CEDAR RAPIDS, LINN COUNTY, IOWA
LIST OF BILLS PAID FOR NEWSPAPER
FOR 03-09-2023 THROUGH 03-15-2023
Vendor Description Amount
A-1 DISPOSAL SERVICE INC GARBAGE & RECYCLING FOR ALL BLDGS $3,927.98
AARON ROTHMEYER FEBRUARY MILEAGE $54.37
ABC DISPOSAL SYSTEMS INC WASTE REMOVAL $92.09
ACTERRA GROUP MAINTENANCE SUPPLIES $231.92
ADCRAFT PRINTING CO INC ENVELOPES / RECEIPT BOOKS $1,469.00
AGING SERVICES INC 2/23 LPHS $1,497.18
FEBRUARY 2023 SUPPORT LC WITWER $1,576.75
AHLERS & COONEY PC LABOR RELATIONS $1,717.67
WORK COMP LEGAL FEE $1,000.00
AIRGAS INC SUPPLIES $56.46
AJRAM UPHOLSTERY & FABRICS FLAG REPAIRS $230.00
ALEX HAMER SAFETY BOOT REIMB $100.00
ALL HEART STAFFING INC OPTIONS NURSING $935.55
ALLIANT UTILITIES COUNTY HOME RD CELL TOWER RENT $602.09
DAEC RD CELL TOWER RENT $409.16
UTILITIES $3,100.43
ALLIANT UTILITIES — ASSISTANCE GENERAL ASSISTANCE $203.00
UTILITIES ASSISTANCE $2,324.55
AMPERAGE LLC FALL FLU SHOTS AND COVID-19 BOOSTERS CAMPAIGN $3,000.00
ANAHEIM CORPORATION LCMHAC WEEKLY SECURITY SERVICE $3,715.95
ANDERSON ERICKSON DAIRY CO FOOD & PROVISIONS $2,908.73
ANDREW SCHAUF FEBRUARY MILEAGE $122.49
ARVO LLC GENERAL ASSISTANCE $450.00
ATTENTI US INC GPS MONITORS(13) RENTAL $901.50
AW INVESTMENTS LLC RENT ASSISTANCE $438.00
BAKER GROUP OPTIONS — DOOR INSTALLATION $3,447.02
BERTRAM CITY OF BERTRAM WATER MAIN EXPANSION $2,430.00
BIMBO BAKERIES USA INC FOOD & PROVISIONS $710.40
BLACK EARTH GARDENS ARPA2022-027 — FARE GRANT $15,000.00
BOB BARKER COMPANY INC INMATE SUPPLIES — COMMISSARY ITEMS $525.94
BRAKSIEK ROBERT MD PC MEDICAL DIRECTOR $4,225.00
PER AGREEMENT/8 VISITS/FEBRUARY $4,600.00
BRANDON KEPNER SAFETY BOOT REIMB $72.76
BRASHAW, TIMOTHY GENERAL ASSISTANCE $450.00
BROOKE ARP PLC HEALTH ASSISTANCE $399.00
BUFFALO RIDGE ORCHARD LLC ARPA2022-027 — FARE GRANT $25,000.00
BURKLE, WILLIAM J GENERAL ASSISTANCE $450.00
C J COOPER & ASSOCIATES INC PRE EMPLOYMENT SCREENS & RANDOM $510.00
RANDOM SCREENS $575.60
C J MOYNA & SONS LLC ROCK $2,154.49
CAPITAL SANITARY SUPPLY — CEDAR RAPIDS CUSTODIAL SUPPLIES $5,770.53
CAREPRO HOME MEDICAL MEDICAL SUPPLIES $300.00
CEDAR COUNTY AG EXTENSION DISTRICT FRESH CONVERSATIONS $232.11
CEDAR RAPIDS CITY OF BUILDING RENT $3,528.58
FUEL $21,331.61
IT SERVICES $11,104.34
CEDAR RAPIDS MUNICIPAL UTILITIES — ASSISTANCE UTILITIES ASSISTANCE $1,003.91
CEDAR TERRACE GENERAL ASSISTANCE $900.00
CEDAR TERRACE HOLDINGS LLC RENT ASSISTANCE $300.00
CENTER FOR DISEASE DETECTION LAB TESTS $50.50
CENTER POINT CITY OF WATER/SEWER — CENTER POINT DEPOT $71.27
CENTRAL CITY CITY OF WATER — PUMPHOUSE $20.50
CENTURY LINK COMMUNICATIONS LLC PHONE SERVICE $526.24
CHEMSEARCH FE CHEMICALS $1,403.95
CHILDREN OF PROMISE MENTORING PROGRAM ARPA2022-027 — FARE GRANT $1,300.00
CHRISTINE L PACKINGHAM FITNESS REIMBURSEMENT $240.00
CHRISTOPHER GORMAN FITNESS REIMBURSEMENT $40.00
CITY LAUNDERING CO LAUNDERING SERVICES $325.00
CLIA LABORATORY PROGRAM REGULAR CERT FEE $180.00
COGGON MUNICIPAL LIGHT PLANT UTILITIES $151.10
COLLEGE COMMUNITY SCHOOLS JAN23 ECC WRAPAROUND-EARLY CHILDHOOD $2,504.00
COOK APPRAISAL LLC APPRAISAL SERVICES $7,000.00
COTTON GALLERY LTD LOGO UNIFORMS/CLOTHING $897.50
COVENANT FAMILY SOLUTIONS PLC HEALTH ASSISTANCE $414.00
CR CARE PHARMACY PRESCRIPTIONS $29.90
CR MEATS LLC FOOD & PROVISIONS/MEAT $1,368.59
CR/LC SOLID WASTE AGENCY LANDFILL FEES $793.75
CRAWFORD QUARRY ROCK $1,840.85
CRAWFORD SUPPLY COMPANY COMMISSARY ITEMS $659.52
CUREMD.COM INC CUREBILLING SERVICE CHARGES $926.83
PROVIDER LICENSES POPE, PRUCHNO $892.80
CV APARTMENTS LP — EDGEWOOD APT GENERAL ASSISTANCE $450.00
CYPRESS SOLUTIONS INC AVL — SIM CARD REPLACEMENTS $2,346.37
DAIKIN APPLIED SUPPLIES $68.17
DAVID THIELEN TRAVEL REIMB $125.76
DENISE STAPLEY LMHC PLC HEALTH ASSISTANCE $187.00
EASTERN IOWA EXCAVATING & CONCRETE WORK COMPLETED THRU 12/22 BUFFALO CRK PARK $17,913.44
EASTERN IOWA HEALTH CENTER SUPPORT DENTAL SERVICES $2,904.00
TRANSPORATION SERVICES — HORIZONS $11,160.00
ECHOLLECTIVE FARM LLC ARPA2022-027 — FARE GRANT $10,000.00
EDGEWOOD FOREST MOBILE HOME PARK GENERAL ASSISTANCE $900.00
EIDE BAILLY LLP NATIONAL TRANSIT DATABASE AUDIT $3,500.00
ENFOTECH & CONSULTING INC LINN COUNTY EASY AIR PROJECT $6,400.00
ENGLEDOW, LONNY RENT ASSISTANCE $250.00
EPM IOWA LLC RENT ASSISTANCE $533.00
EQUIFAX INFORMATION SERVICES LLC PROFESSIONAL SERVICES $60.00
ERIC SPETH FITNESS REIMBURSEMENT $240.00
ERIN FOSTER TRAVEL REIMB $338.35
ESCO ELECTRIC CO ELECTRICAL SERVICES $9,979.70
FAIRFAX FOOD PANTRY ARPA2022-027 — FARE GRANT $1,000.00
G G PROPERTIES LLC GENERAL ASSISTANCE $900.00
GARRY MOOSE LLC MARCH 2023 RENT ROBINS RD EMA & HAZMAT $2,185.00
GAZETTE COMMUNICATIONS INC CORRIDOR CAREERS $687.00
LEGAL NOTICES $251.03
GENEVA APARTMENTS 22 LLC GENERAL ASSISTANCE $25.00
GENTLE DENTAL DENTAL SERVICES $2,734.00
GORDON FLESCH COMPANY INC COPIER FEES AND USAGE $2,125.52
GORDON RALSTON JR FITNESS REIMBURSEMENT $260.00
GOVERNMENT FORMS AND SUPPLIES LLC ENVELOPES $2,560.00
GOVERNOR GROUP LLC GENERAL ASSISTANCE $450.00
RENT ASSISTANCE $313.00
GRAINGER W W INC CUSTODIAL SUPPLIES $127.26
GRANT WOOD A E A JAN23 CART-EARLY CHILDHOOD $2,909.53
JAN23 CART-SCHOOL READY $7,577.19
GREGORY, MICHAEL R RENT ASSISTANCE $400.00
GUARDIAN ALLIANCE TECHNOLOGIES INC PLATFORM SOFTWARE LICENSE $50.00
HACAP JAN23 1ST FIVE CARE COORDINATION-SCHOOL READY-GENERAL $2,535.00
JAN23 CHILD CARE NURSE CONSULTANT-EARLY CHILDHOOD $4,383.49
JAN23 CHILD HEALTH SCREENINGS-SCHOOL READY-GENERAL $3,898.34
JAN23 DENTAL SERVICES-SCHOOL READY-GENERAL $1,248.80
JAN23 EARLY HEAD START WRAPAROUND-EARLY CHILDHOOD $3,838.28
JAN23 FAMILY LEARNING CONNECTION-SR-GENERAL $12,158.10
JAN23 HEAD START WRAPAROUND-SCHOOL READY-GENERAL $8,026.43
JAN23 PACES TO QUALITY-EARLY CHILDHOOD $8,779.28
HAMES COMMUNITIES LLC GENERAL ASSISTANCE $235.00
HANDS UP COMMUNICATIONS LC FAMILY TRANSFORMATION INTERPRETING $446.47
HAWKEYE FIRE & SAFETY EXTINGUISHER INSPECTIONS $563.50
HAWTHORNE APARTMENTS 22 LLC GENERAL ASSISTANCE $50.00
HEALTH SOLUTIONS LLC HEALTH SOLUTIONS $12,161.45
HIAWATHA CITY OF FY23 LIBRARY ALLOCATION HIAWATHA $88,187.26
HORIZONS A FAMILY SERVICE ALLIANCE HORIZONS NTS — FEBRUARY 2023 $8,005.01
HYDRAFAB LLC VEHICLE MAINTENANCE $290.15
IOWA APPLIANCE CENTER INC CH BASIC SERVICE CHARGE FOR WASHING MACHINE $65.00
IOWA COUNTY SHERIFF’S OFFICE BOARD & KEEP/SD/FEBRUARY $1,470.00
IOWA FIRE PROTECTION ANNUAL SPRINKLER SYSTEM INSPECTION $645.00
JAMES CONMEY FEBRUARY MILEAGE $12.45
JD CONSULTANT ABBE WATER PLANT MAINTENANCE $900.00
JOEA LLC GENERAL ASSISTANCE $900.00
JONAS MASON TRAVEL REIMB $224.00
JOSEPHINE A MILLER TRAVEL REIMB $56.99
JOSH VOLZ REIMB SAFETY BOOTS $106.98
JUNGE LINCOLN MERCURY PARTS/REPAIRS $509.77
KEEFE SUPPLY COMPANY COMMISSARY ITEMS $5,354.28
KENNETH OUTDOORS LLC SALT APPLICATION $150.00
KIECKS ALTERATIONS $16.25
UNIFORMS $130.95
KIRKWOOD COMM COLLEGE HAZMAT OPS REFRESHER $178.00
L & L MURPHY ASSOCIATES LEGISLATIVE SERVICES $5,000.00
UCC LEGISLATIVE SERVICES $8,333.32
LEGENDARY PROPERTIES LLC GENERAL ASSISTANCE $450.00
LINDEMAN LAW ATTORNEY FEES $834.00
LINN COOP OIL INC #395050 (ROADS MISC) DIESEL $12,971.10
LINN COUNTY REC INC UTILITIES $11,357.78
UTILITIES ASSISTANCE $661.35
LISBON CITY OF FY23 LIBRARY ALLOCATION LISBON $23,069.27
LUNDBY TOWNHOMES GENERAL ASSISTANCE $450.00
MADISON NATIONAL LIFE INSURANCE COMPANY INC SHORT TERM DISABILITY PAYMENTS $6,631.56
MARCO TECHNOLOGIES LLC COPIER USAGE $5.93
MARGARET BOCK HOUSING GENERAL ASSISTANCE $350.00
MARION CARES INC ARPA2022-027 — FARE GRANT $1,000.00
MARK HEEFNER MILEAGE REIMB $496.75
MARTIN BROS. DISTRIBUTION CO INC FOOD & PROVISIONS $1,777.23
MARTIN GARDNER ARCHITECTURE LINN COUNTY DERECHO ASSESSMENT $12,724.93
SECONDARY ROAD DIST 1 SHOP RE-BIDDING $11,095.27
MARTIN, ANNETTE ATTORNEY FEES $120.00
MCKESSON MEDICAL-SURGICAL GOV SOLUTIONS MEDICAL SUPPLIES $1,651.13
MEDIACOM 911 DEDICATED INTERNET $400.00
MEGAN J DICESARE-HUCK TRAVEL REIMB $77.00
MERCY MEDICAL CENTER HEALTH SERVICES $525.00
MIDAMERICAN ENERGY — ASSISTANCE UTILITIES ASSISTANCE $156.00
MOLO COMPANIES CAR WASHES $35.00
MONTAGUE, RYAN L GENERAL ASSISTANCE $850.00
MOTEL 6 — CEDAR RAPIDS IA #4967 LINN COUNTY COMM SERVICES $7,386.27
MULTIVISTA BERTRAM BRIDGE PROJECT WEBCAM $1,450.00
MY OWN HOME CR LLC GENERAL ASSISTANCE $450.00
NATIONAL COALITION 34 TEST KITS, TELEHEALTH WORKFLOW-DIS $3,910.00
NEAL’S WATER CONDITIONING BOTTLED WATER $304.50
NUCARA SPECIALTY PHARMACY PRESCRIPTIONS $236.15
NUPOLU’S EMERGING FARM LLC ARPA2022-027 — FARE GRANT $15,000.00
OLIVET PRESBYTERIAN CHURCH AND NEIGHBORHOOD MISSION ARPA2022-027 — FARE GRANT $15,000.00
OVER THE MOON FARM AND FLOWERS ARPA2022-027 — FARE GRANT $20,000.00
OVERHEAD DOOR COMPANY OF CR & IA CITY REPAIR & ANNUAL OVER HEAD DOOR MAINTENANCE $4,171.00
PALO COOPERATIVE TELEPHONE ASSOC 911 MONTHLY SERVICE $36.00
PARTS AUTHORITY LLC PARTS $80.77
PERFORMANCE FOODSERVICE LLC FOOD & PROVISIONS $12,991.10
PHILIP L ASCHEMAN Ph.D. WORK COMP INVOICE $180.00
PHOENIX SUPPLY LLC INMATE SOAP/SHAVING CREAM $980.02
POWDER PUFF INVESTMENTS GENERAL ASSISTANCE $550.00
PRAIRIE OAKS HOMES LLC GENERAL ASSISTANCE $345.00
QUALITY CLEANING EQUIPMENT POWER WASHER $2,750.00
REGAL TOWNHOMES GENERAL ASSISTANCE $450.00
RESERVE AT 66 LC GENERAL ASSISTANCE $550.00
ROBERT E SCHORG MANOR GENERAL ASSISTANCE $76.00
SAM’S CLUB COMMISSARY ITEMS $4,950.70
SANFORD CLINIC HEALTH ASSISTANCE $127.44
SANSI SUPPORT GENERAL WELFARE SERVICES $676.92
SARAH PURK FITNESS REIMBURSEMENT $240.00
SEIDL & SEIDL LAW OFFICE ATTORNEY FEES $510.00
SIEMENS INDUSTRY INC SHERIFF SUPPRESSION -FIRE ALARM CONTROL PANEL $8,884.45
SKELTON, DEBORAH M ATTORNEY FEES $561.00
SOUTHEAST LINN COMMUNITY CENTER ARPA2022-027 — FARE GRANT $7,000.00
SUPPORT GENERAL WELFARE SERVICES $431.17
SPLASHLIGHT LLC WORK COMP SERVICES $231.63
ST LUKES HEALTH CARE FOUNDATION JAN23 TIES-SCHOOL READY-GENERAL $12,882.95
ST LUKES METHODIST HOSPITAL WORK COMP INVOICE $99.75
ST LUKES WORK WELL SOLUTIONS CPR / SAFETY TRAINING $165.00
PRE EMPLOYMENT PHYSICAL $200.00
STEELE, KELLY D ATTORNEY FEES $825.00
STERICYCLE INC MEDICAL WASTE REMOVAL $8,493.09
STIVERS FORD LINCOLN FORD SUV- STATE BID $46,182.00
TAYLOR, DEREK MAILBOX REPLACEMENT $141.99
TERRACON CONSULTANTS INC PROFESSIONAL SERVICES — CAMPGROUND EXPANSION $1,741.25
SURVEYOR FEES $2,175.00
THE MALORY APARTMENTS GENERAL ASSISTANCE $450.00
THEO’S PRODUCE LLC ARPA2022-027 — FARE GRANT $15,000.00
TIDAL BASIN GOVERNMENT CONSULTING LLC COVID19 PANDEMIC SERVICES $393.75
SEWER STORMS PROFESSIONAL CONSULTING SERVICE $3,262.50
TREES FOREVER REGISTRATION ECO-FEST 2023 $40.00
U S CELLULAR 911 MONTHLY SERVICE $4,359.49
UNITED WE MARCH FORWARD INC ARPA2022-027 — FARE GRANT $7,000.00
UNIVERSITY OF IOWA HEALTH ASSISTANCE $322.32
UNZEITIG CONSTRUCTION CO CC VIDEO VISITATION REMODEL $45,803.96
PROPERTY DAMAGE $4,338.22
VAN METER CO HARRIS 4 PHIL LED EMERG EXIT SIGNS $176.77
VERONICA LUJAN TRAVEL REIMB $379.50
VIZECKY, ROBERT A GENERAL ASSISTANCE $450.00
WASHMOHR KIRKWOOD LLC CAR WASHES $346.20
WAYPOINT ERA — SUPPORT SERVICES — CALL CENTER & RESOURCES $7,106.30
WEBER STONE CO INC ROCK $17,572.50
WENDLING QUARRIES INC ROCK $5,925.81
SAND $9,427.31
WESTDALE CT APARTMENTS LLC GENERAL ASSISTANCE $450.00
WINDSTREAM HOLDINGS INC 911 ACCESS CIRCUIT SERVICE $175.98
PHONE SERVICE — BOAT CONCESSION $48.25
YOUNG PARENTS NETWORK JAN23 PARENT AS TEACHERS $13,993.27
JAN23 PARENT AS TEACHERS $8,512.85
Grand Total $845,132.76
Published in the MVL Sun, March 30, 2023.